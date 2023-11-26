На зимние компенсации в Молдове претендуют сотни тысяч граждан

Только за сутки было подано около 32 тысяч запросов, отметили в ведомстве. Чтобы получить компенсацию за ноябрь, онлайн-заявку нужно было оформить до 25 ноября.
Информационная система с 26 ноября начала обрабатывать запросы и присваивать категории энергетической уязвимости. О том, в какую категорию уязвимости зачислены граждане, они смогут узнать в первых числах декабря.
В этом году люди получат два вида компенсации — в счетах-фактурах и в денежной форме — помощь в холодный период года в размере 800 леев для домохозяйств, которые отапливаются дровами или углем. Всего предусмотрено семь категорий: первичная, крайняя, очень высокая, высокая, средняя, низкая и без уязвимости.
Категория энергетической уязвимости будет установлена на основе процентного соотношения между расходами на энергоресурсы и доходами, доступными для оплаты источника энергии. Оформить заявку можно и после 25 ноября, но выплаты начнутся со следующего календарного месяца.
В 2022 году компенсации за электроэнергию, отопление и газ получили более 895 тысяч домохозяйств.