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17:21 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

На зимние компенсации в Молдове претендуют сотни тысяч граждан

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Заявки на получение компенсации за потребленные в холодный период года энергоносители уже оформили более 700 000 домохозяйств, об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Только за сутки было подано около 32 тысяч запросов, отметили в ведомстве. Чтобы получить компенсацию за ноябрь, онлайн-заявку нужно было оформить до 25 ноября.

Информационная система с 26 ноября начала обрабатывать запросы и присваивать категории энергетической уязвимости. О том, в какую категорию уязвимости зачислены граждане, они смогут узнать в первых числах декабря.

В этом году люди получат два вида компенсации — в счетах-фактурах и в денежной форме — помощь в холодный период года в размере 800 леев для домохозяйств, которые отапливаются дровами или углем. Всего предусмотрено семь категорий: первичная, крайняя, очень высокая, высокая, средняя, ​​низкая и без уязвимости.

Категория энергетической уязвимости будет установлена ​​на основе процентного соотношения между расходами на энергоресурсы и доходами, доступными для оплаты источника энергии. Оформить заявку можно и после 25 ноября, но выплаты начнутся со следующего календарного месяца.

В 2022 году компенсации за электроэнергию, отопление и газ получили более 895 тысяч домохозяйств.

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