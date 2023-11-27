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07:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске сделали съедобный макет вокзала из пряников

Его вес составил около 30 килограммов.

Источник: VIII Международный фестиваль "Мир пряника"

Команда из Новосибирска во главе с Валентиной Заворотнюк сделала съедобный макет железнодорожного вокзала из пряников. Работу мастерицы представили на арт-фестивале «Мир пряника».

Пряничный вокзал строили в субботу, 25 ноября, в выставочном центре по сохранению истории Западно-Сибирской железной дороги. Вес готового изделия составил около 30 килограммов.

— Смысл фестиваля и марафона — показать людям, что пряник это не только вкусняшка, а отдельный вид искусства. Из пряника можно сделать все что угодно, — поделилась Валентина с КП-Новосибирск.

Напомним, решение об изготовлении пряничного вокзала было принято после объявления темы фестиваля. В этом году она звучала так: «Путешествие по России».

Пряничный шедевр команда подарила выставочному центру.

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