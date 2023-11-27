07:08 (мск), источник: Комсомольская правда
В Новосибирске сделали съедобный макет вокзала из пряников
Его вес составил около 30 килограммов.
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Команда из Новосибирска во главе с Валентиной Заворотнюк сделала съедобный макет железнодорожного вокзала из пряников. Работу мастерицы представили на арт-фестивале «Мир пряника».
Пряничный вокзал строили в субботу, 25 ноября, в выставочном центре по сохранению истории Западно-Сибирской железной дороги. Вес готового изделия составил около 30 килограммов.
— Смысл фестиваля и марафона — показать людям, что пряник это не только вкусняшка, а отдельный вид искусства. Из пряника можно сделать все что угодно, — поделилась Валентина с КП-Новосибирск.
Напомним, решение об изготовлении пряничного вокзала было принято после объявления темы фестиваля. В этом году она звучала так: «Путешествие по России».
Пряничный шедевр команда подарила выставочному центру.