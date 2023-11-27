Главное
Спецоперация на Украине
03:49 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Погода в Хабаровском крае и ЕАО на 27 ноября

День ожидается холодным и бесснежным.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 4 м/с 93% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Дальневосточный гидрометцентр опубликовал данные о погоде в Хабаровском крае и ЕАО на понедельник, 27 ноября. День ожидается холодным и в основном бесснежным.

В Хабаровске −15…-13 градусов, без существенных осадков. Ветер юго-западный, скорость 6−11 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре −15…-13 градусов, без существенных осадков. Ветер юго-западный, скорость 5−10 метров в секунду.

В Советской Гавани −5…-7 градусов, без осадков. Ветер юго-западный, скорость 5−10 метров в секунду.

В Николаевске-на-Амуре −15…-13 градусов, без существенных осадков. Ветер западный, скорость 9−14 метров в секунду.

В Биробиджане −12…-10 градусов, без существенных осадков. Ветер юго-западный, скорость 3−8 метра в секунду.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ух, мороз, мороз. В Купянске у ВСУ выросли потери, вызванные обморожениями
«Отклонения в психике». На свободу вышел киллер «ореховских» Аль Капоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта