03:49 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Погода в Хабаровском крае и ЕАО на 27 ноября
День ожидается холодным и бесснежным.
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Дальневосточный гидрометцентр опубликовал данные о погоде в Хабаровском крае и ЕАО на понедельник, 27 ноября. День ожидается холодным и в основном бесснежным.
В Хабаровске −15…-13 градусов, без существенных осадков. Ветер юго-западный, скорость 6−11 метров в секунду.
В Комсомольске-на-Амуре −15…-13 градусов, без существенных осадков. Ветер юго-западный, скорость 5−10 метров в секунду.
В Советской Гавани −5…-7 градусов, без осадков. Ветер юго-западный, скорость 5−10 метров в секунду.
В Николаевске-на-Амуре −15…-13 градусов, без существенных осадков. Ветер западный, скорость 9−14 метров в секунду.
В Биробиджане −12…-10 градусов, без существенных осадков. Ветер юго-западный, скорость 3−8 метра в секунду.