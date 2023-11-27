04:20 (мск), источник: АиФ Владивосток
Сотни жителей Владивостока останутся без холодной воды — адреса
Потребителей просят с пониманием отнестись к происходящему.
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В этой неделе во Владивостоке ожидаются массовые отключения холодного водоснабжения, сообщает «Примводоканал».
В соответствии с данными, плановый ремонт приведет к отсутствию воды по следующим адресам: Бурачка, 7, 9, 11, 13, 15, 17 и Гульбиновича, 31, в понедельник, 27 ноября, с 9:00 до 16:00.
В среду, 29 ноября, водоснабжение будет прервано с 9:00 до 17:00 по адресам: Ивановская, 2, 2а, 4а, 4/10, 4, 4 стр. 8, 4 стр. 8 и Новоивановская, 2, также из-за планового ремонта.
В четверг, 30 ноября, проведение аварийных ремонтных работ приведет к отсутствию воды по адресам: Громова, 12, 12а, Горийская, 4 и Куйбышева, 14 с 9:00 до 17:00.
Жителей Владивостока просят заранее принять меры и запастись необходимым количеством воды на указанные периоды времени.