В Омске родители назвали новорождённую девочку Дочей

Самыми распространёнными по-прежнему остаются София и Артём. Также не сдают свои позиции Михаил с Александром и Ева с Анной.
Среди редких имён, которые родители выбирали для мальчиков — Шоваа, Ромеш, Дамиан, Усман и Жаслан.
А вот среди таких же имён для новорождённых девочек, наверное, самым необычным стало имя Доча. Также в пятёрку редких имён, которыми родители называли девочек, вошли Омина, Асения, Яснина и Настасья.
Ранее мы писали о том, что в сентябре впервые с начала года в Омске родились тройняшки.