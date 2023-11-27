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06:32 (мск), источник: МК.RU Омск

В Омске родители назвали новорождённую девочку Дочей

Информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС» обновил информацию о самых редких и самых популярных именах, которыми называли новорождённых детей в Омской области.

Самыми распространёнными по-прежнему остаются София и Артём. Также не сдают свои позиции Михаил с Александром и Ева с Анной.

Среди редких имён, которые родители выбирали для мальчиков — Шоваа, Ромеш, Дамиан, Усман и Жаслан.

А вот среди таких же имён для новорождённых девочек, наверное, самым необычным стало имя Доча. Также в пятёрку редких имён, которыми родители называли девочек, вошли Омина, Асения, Яснина и Настасья.

Ранее мы писали о том, что в сентябре впервые с начала года в Омске родились тройняшки.

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