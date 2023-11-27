07:26 (мск), источник: dostup1.ru
Осторожным надо быть: На Южном Урале действует желтый код погодной опасности
Смог, туманы и гололедицу обещают синоптики.
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Повышенный, желтый уровень погодной опасности действует в Челябинской области до 20 часов понедельника, 27 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Желтый — погода потенциально опасна. Основание: в отдельных районах на дорогах гололедица», — следует из Прогностической карты предупреждений по УрФО.
По информации местных синоптиков, сегодня днем в регионе облачно с прояснением, преимущественно без осадков, утром местами туманы, слабая изморозь, на дорогах гололедица, ветер восточной четверти 2−7 м/с, кое-где порывы до 11 м/с. Температура воздуха от минус 2 до плюс 3 градусов.
В Челябинске без осадков, от нуля до минус 2, ветер юго-восточный, восточный 3−8 м/с. В семь утра в центре города минус 4, влажность воздуха 90%, ветер юго-восточный 3 м/с, атмосферное давление около нормы — 744 мм ртутного столба.
Добавим, до 19 часов в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Сатке и Златоусте действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени, при которых на уровне дыхания человека накапливаются промышленные и автомобильные выбросы.