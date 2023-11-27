06:34 (мск), источник: НИА Байкал
«Байкал-Энергия» одержала победу над красноярским «Енисеем»
Иркутск, НИА-Байкал — Со счетом 6:4 «Байкал-Энергия» одержала победу над красноярским «Енисеем».
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Домашний матч прошел в ледовом дворце «Байкал» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом.
Перед началом встречи мэр Иркутска Руслан Болотов пожелал игрокам удачи и поприветствовал всех, кто собрался на трибунах.
«Хоккей с мячом — один из любимых видов спорта в областном центре. На протяжении многих десятилетий матчи собирают рекордное количество болельщиков. В этом году иркутский хоккей с мячом отмечает свое столетие. Первые команды были созданы еще в 1923 году, а встречи проводились даже в годы Великой Отечественной войны. Сегодня подрастает новое поколение хоккеистов. Многие из них пришли на матч, чтобы посмотреть на старших товарищей, поучиться у них мастерству. Игра предстоит серьезная, бескомпромиссная, сразятся наши земляки и “Енисей”.Убежден, они покажут настоящий русский хоккей. Желаю командам — удачи, а зрителям — ярких впечатлений!», — отметил Руслан Болотов.
Перед стартом на лед вышли воспитанники центра танца «АРТиШОК». Помимо этого, состоялась презентация проекта «Ледовый город “Счастье чистой воды”: юные фигуристы из школы катания “Байкальский меридиан” подготовили творческий номер. Учащиеся и педагоги школы № 19 исполнили гимн России. Символический первый удар сделал ветеран иркутского хоккея Владимир Петров.
Следующую встречу иркутская команда проведет с кемеровским «Кузбассом». Матч состоится 28 ноября в ледовом дворце «Байкал», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.