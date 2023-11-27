Самозанятым Приангарья расскажут о мерах поддержки на форуме

Иркутская область, НИА-Байкал — Как начать свое дело с господдержкой, как найти свободную нишу, как зарегистрировать свое дело — на эти и другие вопросы ответят эксперты в рамках Форума для самозанятых «Один день, один шанс».
Мероприятие пройдет 28 ноября в Иркутске. Его организует центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Как отметили в министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области, с начала года количество самозанятых предпринимателей в Иркутской области выросло почти в полтора раза — сейчас их уже более 116 тысяч. В регионе создана целая система мер поддержки самозанятых, точкой сбора информации является Центр «Мой бизнес».
«Самозанятость — актуальная форма легализации бизнеса. Для жителей нашего региона форум — это возможность встретиться лично на одной площадке, узнать об успешных кейсах и избежать возможных ошибок и, конечно, получить сразу в одном месте всю информацию о доступных им мерах поддержки», — рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Приангарья Марина Петрова.
Предпринимателей научат разрабатывать стратегии на реальных кейсах под руководством экспертов. Участникам расскажут о способах формирования команд — от найма до выхода на результат, познакомят с искусством продаж и механиками ведения социальных сетей, в том числе для создания личного бренда.
Кроме этого, гости смогут узнать о новшествах в таких областях, как UI/UX-дизайн, искусственный интеллект, эффективное маркетинговое продвижение, авторское право и защита интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Подробная информация о форуме, программа и регистрация по ссылке: onedayforum.ru/. Мероприятие начнется 28 ноября в 9:00 по адресу: Иркутск, Рабочая 2а/4, Центр «Мой бизнес».