06:23 (мск), источник: НИА Красноярск
Число больных ВИЧ выросло в Красноярском крае
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Больше всего зараженных в Канске и Большемуртинском районе.
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По данным Центра профилактики и борьбы со СПИД в Красноярском крае, на данный момент в регионе проживает 28,8 тысяч зараженных ВИЧ. За январь-сентябрь 2023 года в крае выявили 1,8 тысяч новых случаев. Это на 7,1% больше, чем годом ранее.
«Превышен средний уровень впервые выявленных (ИБ+) в 14 территориях: г. Канск (136,0), Большемуртинский р. (124,0), г. Лесосибирск (113,2), Новоселовский р. (92,2), Сухобузимский р. (88,8), г. Ачинск (85,8), Тасеевский р. (79,0), п. Кедровый (78,3), г. Шарыпово (78,0), Таймырский м.р. (77,0), г. Красноярск (76,7), Уярский р. (72,0), г. Норильск (71,8), г. Назарово (71,5)», — сказано в сообщении.
Чаще всего ВИЧ заражены люди в возрасте от 30 до 49 лет — около 72% от общего числа больных инфекцией. Наиболее часто инфекция передается половым путем — 82,2%.