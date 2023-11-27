07:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Снегопад в горах Сочи опустился до отметки 540 метров
Горный кластер Сочи накрыл снегопад.
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В горном кластере Сочи снегопад опустился до отметки 540 метров. Снег идет в поселке Эсто-Садок. На термометрах один градус тепла, снег продолжает идти и пока не тает. В горах повыше и вовсе метель.
«В течение суток 27 ноября 2023 года в горной зоне Сочи местами ожидается очень сильный снег», — сообщила администрация курорта.
При этом отмечается, что все городские службы работают в усиленном режиме, в городе дежурит необходимая техника. Городской оперативный штаб держит ситуацию на контроле.
Штормовое предупреждение в Сочи продолжает действовать 27 ноября. Всех, кто находится на территории курорта просят соблюдать осторожность.