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07:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Снегопад в горах Сочи опустился до отметки 540 метров

Горный кластер Сочи накрыл снегопад.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 4 м/с 93% 754 мм рт. ст. +7°
Источник: скриншот sochi.camera

В горном кластере Сочи снегопад опустился до отметки 540 метров. Снег идет в поселке Эсто-Садок. На термометрах один градус тепла, снег продолжает идти и пока не тает. В горах повыше и вовсе метель.

«В течение суток 27 ноября 2023 года в горной зоне Сочи местами ожидается очень сильный снег», — сообщила администрация курорта.

При этом отмечается, что все городские службы работают в усиленном режиме, в городе дежурит необходимая техника. Городской оперативный штаб держит ситуацию на контроле.

Штормовое предупреждение в Сочи продолжает действовать 27 ноября. Всех, кто находится на территории курорта просят соблюдать осторожность.

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