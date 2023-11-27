12:03 (мск), источник: MOS.Ru
Город выставил на продажу более 120 машино-мест на Изюмской улице
Подать заявку можно с 11 декабря по 25 января. Торги состоятся с 14 декабря по 29 января в зависимости от выбранного лота.
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На городские торги по продаже выставили машино-места в многоуровневом паркинге на юго-западе столицы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Всего доступно 121 парковочное место площадью от 14 до 19 квадратных метров. Их стоимость определится в ходе открытых онлайн-аукционов, которые пройдут с 14 декабря по 29 января в зависимости от выбранного лота. К участию приглашаются все желающие», — рассказал Иван Щербаков.
Паркинг находится по адресу: Изюмская улица, дом 63. Он расположен в жилом микрорайоне, что позволяет автовладельцам приобретать машино-места недалеко от дома. Рядом есть автомойки, пункты техосмотра и шиномонтажа, магазины запчастей и сопутствующих товаров.
Заявочные кампании завершатся в период с 11 декабря 2023 года по 25 января 2024-го. Для участия в торгах необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Участвовать в торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.
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