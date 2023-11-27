07:35 (мск), источник: Коммерсантъ
2023 год в Екатеринбурге может стать самым теплым в истории
Текущий год в Екатеринбурге может стать самым теплым в истории наблюдений на городской метеостанции, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».
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Это произойдет при условии, если в декабре сохранится тенденция к потеплению: «Ноябрь в Екатеринбурге станет очередным теплым месяцем. Холодных месяцев в 2023 году в городе еще не было», — сказано в сообщении.
Сегодня, 27 ноября, в городе днем установится температура в районе −1°..+1°, днем без существенных осадков, ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный, восточный 3−8 м/с.
Во вторник, 28 ноября ночью будет −2°, днем +1°. Холодный воздух достигнет Уральских гор в среду, однако тепло в области задержится еще на один-два дня. Так, 29 ноября в Екатеринбурге ночью ожидается −1°, днем 0°. В четверг, 30 ноября температура опустится ночью −3°, днем −2°. В пятницу, 1 декабря, температура составит ночью −5°, днем −3°, а в субботу опустится ночью и днем до −7°.
Ирина Пичурина.