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09:19 (мск), источник: Время

Мелик-Гусейнов резко отреагировал на критику болельщиков в адрес команды

Он попросил критиковать с аргументацией.

Источник: Время

Гендиректор ФК «Пари Ниний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов ответил на критику болельщиков в своем-телеграм-канале.

«Ни одного своего парня я не дам в обиду, — написал он. — Весь этот тухлый токсичный флуд, оскорбления и проклятия не достойны того, чтобы так разговаривали культурные люди». Он заявил, что не будет отключать комментарии, однако порекомендовал для зловредного бреда использовать другие социальные сети и группы.

«В моем пространстве я не прошу лить елей. Но если есть критика, лучше давать ее с аргументацией», — ответил он на призывы уволить главного тренера, продать или купить, как рабов, футболистов.

«Лучше молчать. И стараться жить дружно, как завещал кот Леопольд», — заключил он.

До этого он также сказал «неспасибо» тем, кто в тг-канале предложил продать шарфик «Пари НН». В.

«Такое малодушие было удалено администратором. Уверен, что настоящие болельщики все поймут. И будут рядом», — добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, 26 ноября ФК «Пари НН» проиграл в матче РПЛ «Ростову» со счетом 1:0.

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