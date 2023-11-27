Главное
Спецоперация на Украине
08:25 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске на Взлетке подтопило дорогу из-за коммунальной аварии

Об этом рассказали в ГИБДД.

На Октябрьской улице в Красноярске подтопило проезжую часть из-за коммунальной аварии. Вода вытекла на дорогу возле дома № 106 на Взлетке. Автомобилистов просят быть аккуратнее при переезде по этому участку, так как образуется ледяная корка.

Также в «КрасКоме» сообщили, что трубопровод уже начали чинить, была проведена диагностика. Так, с 11:00, т.е. уже будет ограничена дорога между Октябрьской и Партизана Железняка. Также не будет холодной воды в домах по адресам: ул. 78 Добровольческой бригады, 2, 4; ул. Весны, 30, 32, 34; ул. Авиаторов, 19, 19к2, 21; ул. Октябрьская, 8, 8а, 10, 16, 10а 10б, 12; ул. Партизана Железняка, 40а, 40б, 42.

После урегулирования ситуации коммунальщики почистят заледеневшую дорогу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Пустим с любой пропиской»: стало известно, почему на самом деле красноя...
Красноярск вспоминает великого "бунтаря" Дмитрия Хворостовского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ