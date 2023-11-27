08:25 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске на Взлетке подтопило дорогу из-за коммунальной аварии
Об этом рассказали в ГИБДД.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На Октябрьской улице в Красноярске подтопило проезжую часть из-за коммунальной аварии. Вода вытекла на дорогу возле дома № 106 на Взлетке. Автомобилистов просят быть аккуратнее при переезде по этому участку, так как образуется ледяная корка.
Также в «КрасКоме» сообщили, что трубопровод уже начали чинить, была проведена диагностика. Так, с 11:00, т.е. уже будет ограничена дорога между Октябрьской и Партизана Железняка. Также не будет холодной воды в домах по адресам: ул. 78 Добровольческой бригады, 2, 4; ул. Весны, 30, 32, 34; ул. Авиаторов, 19, 19к2, 21; ул. Октябрьская, 8, 8а, 10, 16, 10а 10б, 12; ул. Партизана Железняка, 40а, 40б, 42.
После урегулирования ситуации коммунальщики почистят заледеневшую дорогу.