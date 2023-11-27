08:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Два кладбища в Перми отремонтируют за 25 миллионов рублей
Речь идет о кладбищах «Заозерское» и «Северное».
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В Перми на двух кладбищах планируют подготовить еще 20 га земли для новых захоронений. Речь идет о расширении городских кладбищ «Заозерское» и «Северное». На эти цели власти готовы выделить из бюджета 25,28 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно условиям технического задания, подрядчику также предстоит обустроить проезды между кварталами. Работы будут проводиться в два этапа. Начать работы необходимо в декабре этого года, а завершить — до 10 июня 2024 года.