08:37 (мск), источник: dostup1.ru
Челябинцам напомнили, что грозит за незаконную вырубку елей
В Челябинской области усилен контроль за вырубкой хвойных деревьев в преддверии Нового года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции организованы рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев.
«Как показывает практика “черные” лесорубы к праздникам начинают готовиться заранее, поэтому в усиленный режим работы мы перешли уже с 20 ноября».
Напомним, за незаконную рубку новогодних деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, для граждан размер административных штрафов составит от 3 до 4 тыс. рублей. Нарушитель также обязан будет возместить ущерб, причиненный лесному фонду.
«Если его сумма составит 5 тыс. рублей и более, то это влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 260 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы», — говорится в комментарии.
Если при этом применялись, например, электропилы или автомототранспортные средства, то размеры штрафов увеличиваются, а использованные орудия и срубленные деревья конфискуются.