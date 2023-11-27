09:48 (мск), источник: Om1.ru
Сергей Шелест рассказал о работе дорожников по вывозу снега и откачке воды в выходные
На дорогах работали 230 человек и 300 единиц техники.
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В минувшие выходные в Омске погода оставалась нестабильной. Из-за резкого перепада температур, осадков и ветра сложной была обстановка на дорогах города. Дорожные службы в круглосуточном режиме проводили работы по уборке и вывозу снега с дорог и откачке воды.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своём телеграм-канале, что в выходные на городские дороги вышли более 300 единиц техники, к работе привлекались порядка 230 специалистов. На полигоны за два дня было вывезено 3 243 кубометра снега.
Внимание уделялось прометанию и уборке снега из заездных карманов на остановках. В местах, где нет ливнёвок и образовались лужи, проводилась откачка воды. Так, воду откачивали на проспекте Маркса, улицах Серово, Лобкого, Рождественского и на других магистралях. За ситуацией в местах подтоплений специалисты продолжают следить.
Дороги в ночное время обрабатывали пескосоляной смесью с последующим прометанием, чтобы избежать гололёда. Было израсходовано 1 800 тонн смеси.
Специалисты продолжать убирать дороги и сегодня. Дорожники стараются реагировать на все сигналы омичей и оперативно производить уборку, однако ограниченные ресурсы и недостаток рабочих рук не позволяют одновременно охватить все точки. Омичей просят с пониманием относиться к графику работ.