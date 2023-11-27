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08:28 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке купят передвижной генератор для котельных на случай ЧП

В городе завершается работа по устранению последствий урагана.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что власти решили купить передвижной генератор для поддержания работы котельных в экстренных ситуациях. В городе заканчивают устранять последствия урагана, прошедшего 19 ноября.

«В посёлке Абагур пока не восстановлено отопление в одном частном и одном многоквартирном доме. Аварийные бригады отогревают и частично меняют трубопровод, до конца дня должны всё восстановить. В квартиры для поддержания тепла выданы обогреватели, плата за электроэнергию для этих нужд будет возмещена из муниципального бюджета», — пишет чиновник.

Также в городе из-за ветра повредилось около 100 крыш многоквартирного дома. Управляющие компании должны будут защитить их от снега, а Фонд капитального ремонта планирует компенсировать затраты на восстановление кровли.

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