09:04 (мск), источник: ivbg.ru
Дрозденко показал кадры заснеженных экомаршрутов Ленобласти
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал в соцсетях фото с традиционным пожеланием удачной недели.
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В своем тг-канале глава региона опубликовал сказочные фотографии, сделанные в Линдуловской роще и на Токсовских высотах.
«За новогодним настроением, заячьими следами и с семечками для белок надо ехать в Ленобласть. Экомаршруты после короткой распутицы снова удивляют красотой природы».