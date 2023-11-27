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09:04 (мск), источник: ivbg.ru

Дрозденко показал кадры заснеженных экомаршрутов Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал в соцсетях фото с традиционным пожеланием удачной недели.

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фотографии

В своем тг-канале глава региона опубликовал сказочные фотографии, сделанные в Линдуловской роще и на Токсовских высотах.

«За новогодним настроением, заячьими следами и с семечками для белок надо ехать в Ленобласть. Экомаршруты после короткой распутицы снова удивляют красотой природы».

написал он
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