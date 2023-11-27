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08:52 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге возможны сбои в оплате парковки

Система платной парковки в Петербурге 27 ноября работает нестабильно, и возможны сбои в оплате. Об этом сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

«Штрафы в этот период не начисляются», — отмечается в сообщении.

Телефон круглосуточной горячей линии Центра управления парковками — 8 (812) 417−50−00.

В сентябре оплата парковки регулярно давала сбои, как и другие государственные сервисы. В Смольном объяснили, что проблемы связаны с переходом на российское оборудование и программное обеспечение. Единичные сбои зафиксированы в октябре и ноябре.

UPD: В 9:12 Центр управления парковками объявил о восстановлении работы платного парковочного пространства.

«Если вы находитесь в зоне платной парковки, просим вас оплатить парковочную сессию в течение ближайших 30 минут», — отмечается в сообщении.

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