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Спецоперация на Украине
09:11 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии до 1 декабря будет проходить спецоперация ГИБДД

В прошедшие выходные в Башкирии стартовало профилактическое мероприятие «Штраф». Об этом в своих соцсетях сообщил глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По его словам, спецоперация продлится до 1 декабря. Во время мероприятия инспекторы будут устанавливать и привлекать к ответственности злостных неплательщиков штрафов.

Владимир Севастьянов напомнил, что в случае неуплаты административного штрафа за 60 дней, человеку придется заплатить штраф в двойном размере. Также в этом случае предусмотрен арест на срок до пятнадцати суток и обязательные работы на 50 часов.

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