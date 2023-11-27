09:11 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии до 1 декабря будет проходить спецоперация ГИБДД
В прошедшие выходные в Башкирии стартовало профилактическое мероприятие «Штраф». Об этом в своих соцсетях сообщил глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.
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По его словам, спецоперация продлится до 1 декабря. Во время мероприятия инспекторы будут устанавливать и привлекать к ответственности злостных неплательщиков штрафов.
Владимир Севастьянов напомнил, что в случае неуплаты административного штрафа за 60 дней, человеку придется заплатить штраф в двойном размере. Также в этом случае предусмотрен арест на срок до пятнадцати суток и обязательные работы на 50 часов.