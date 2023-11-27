09:32 (мск), источник: Татарстан 24
В Казани построят школу почти за 1 млрд рублей
Школа будет рассчитана на 1224 ученика.
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Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, в ЖК «Лето» в Советском районе Казани начнется строительство новой школы.
Школа будет рассчитана на 1224 ученика и 126 сотрудников. Ожидается, что строительство будет завершено к 1 декабря 2024 года. Стоимость работ составит около 922 млн рублей.
Участок под школу займет площадь в 28 161 кв. м, застройка составит более 7 тыс. кв. м. Здание школы будет иметь площадь 24,5 тыс. кв. м и состоять из трех этажей, подвала и технического этажа. Помимо учебных классов, здесь будут расположены кабинеты администрации, пищеблок, медицинский блок, а также актовый зал, библиотека и залы с бассейнами.
Для обеспечения безопасности школы будет установлено ограждение, откатные ворота и системы контроля доступа на калитках. Здание также будет оснащено постом охраны.
Ранее мы писали, что в Казани третий терминал аэропорта начнут строить в 2024 году. Будущий терминал будет в два раза больше, чем 1 и 1А вместе взятые.