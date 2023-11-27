10:39 (мск), источник: m24.ru
Проверки оплаты проезда пройдут в ВАО Москвы 28−29 ноября
Усиленные проверки оплаты проезда в округах Москвы пройдут
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«На маршрутах, где проводятся такие проверки, пассажиры становятся более ответственными и реже забывают оплачивать проезд. Число валидированных поездок вырастает в среднем на 6%», — говорится в сообщении.
Департамент призвал вовремя оплачивать проезд и дожидаться зеленой галочки на валидаторе. Оплаченные поездки помогают развивать транспортную инфраструктуру Москвы, обновлять подвижной состав и улучшать пассажирские сервисы.
Ранее в Дептрансе сообщили, что с начала осени порядка 1,5 миллиона бесплатных пересадок сделали пассажиры на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, сервис бесплатных пересадок действует на всех маршрутах города.