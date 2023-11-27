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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

100 новобранцев из Волгоградской области отправились на военную службу

На срочную службу по осеннему призыву отправили 100 волгоградцев.

Источник: ЮВО

Более сотни новобранцев из Волгоградской области в рамках осеннего призыва отправились на прохождение срочной военной службы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, будущие защитники Отечества прошли все необходимые этапы — от медицинского освидетельствования до психологического отбора.

— Большая часть новобранцев будет направлена в соединения и воинские части Южного военного округа и учебные центры для обучения по военно-учетным специальностям, — уточнили в военном ведомстве.

Призывников распределят в подразделения на территории страны, где они будут обучаться военным специальностям. Те, у кого срок срочной службы истек, отправятся домой.

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