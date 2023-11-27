10:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"
«Погодные качели» ожидаются в Воронеже на последней рабочей неделе ноября
Погоду будет определять циклон.
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Последняя рабочая неделя ноября принесет в Воронеж переменчивую погоду. После потепления до +4 градусов в столицу Черноземья придет 5-градусный мороз. В начале семидневки регион будет находиться под влиянием циклона, который принесет осадки. Подробный прогноз погоды с понедельника, 27 ноября, по пятницу, 1 декабря, дал Воронежский гидрометцентр.
В понедельник будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Температура воздуха составит +2 … +4 градуса.
Метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. Самым холодным этот день был в 1989 году, когда ударил 19-градусный мороз. Самым теплым — в 1969 году, когда воздух прогрелся до +13 градусов.
В ночь на вторник, 28 ноября, столбики термометров опустятся до отметки −3 … −5 градусов. Возможен небольшой снег. В светлое время суток будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. На дорогах возможен гололед. Температура воздуха составит около −4 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать 8−11 м/сек.
Ночью среды термометры покажут около −5 градусов. Осадков не ожидается. В светлое время суток потеплеет до +1 … +3 градусов. Возможен большой снег. Скорость юго-восточного ветра составит 8−13 м/сек.
В ночь на четверг, 30 ноября, температура воздуха составит около 0 градусов. Будет идти мокрый снег. Днем термометры покажут 0 … +2 градуса. Возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Порывы юго-западного ветра будут достигать 8−13 м/сек.
Ночью пятницы возможно похолодание до −3 … −5 градусов. Осадков не будет. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до отметки −1 … −3 градуса. Скорость юго-западного ветра составит 7−12 м/сек.