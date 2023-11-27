10:32 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
Айваз, Лука, Зинира, Славяна. Названы редкие имена казанских детей
На прошлой неделе в столице РТ родилось 363 ребенка.
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(Город Казань KZN.RU, 27 ноября). На прошлой неделе, с 20 по 26 ноября, в Казани появились на свет 363 ребенка: 184 мальчика и 179 девочек. Наибольший вес при рождении составил 4 950 грамм, наименьший — 1 620 грамм.
Чаще всего новорожденных называли Марк, Карим, Самир, Ранель, Самина, Амина, Арина и Таисия. Самыми редкими именами за указанный период стали Айман, Хаким, Айдан, Айваз, Лука, Хаят, Назар, Инга, Севилия, Зинира, Алида, Эвелина и Славяна.
Также за минувшую неделю в столице РТ заключили 258 браков, сообщает Управление ЗАГС города.