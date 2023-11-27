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10:29 (мск), источник: АиФ Владивосток

Объем средств приморцев на банковских счетах превысил полтриллиона рублей

По сравнению с прошлым годом накопления выросли на четверть.

Источник: Freepik

Объем средств жителей Приморья на банковских счетах в нынешнем году превысил 502 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

По данным регулятора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года депозитный портфель жителей края увеличился на 26%.

Размер средств на банковских счетах в Приморье рос быстрее, чем в целом по стране. Темпы его роста также оказали выше, чем в среднем на Дальнем Востоке.

Переток средств с текущих счетов на срочные вклады в сентябре ускорился на фоне роста ставок по вкладам после нескольких повышений ключевой ставки Центробанком.

При этом основной приток средств пришёлся на короткие вклады сроком до шести месяцев.

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