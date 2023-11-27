10:29 (мск), источник: АиФ Владивосток
Объем средств приморцев на банковских счетах превысил полтриллиона рублей
По сравнению с прошлым годом накопления выросли на четверть.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Объем средств жителей Приморья на банковских счетах в нынешнем году превысил 502 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
По данным регулятора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года депозитный портфель жителей края увеличился на 26%.
Размер средств на банковских счетах в Приморье рос быстрее, чем в целом по стране. Темпы его роста также оказали выше, чем в среднем на Дальнем Востоке.
Переток средств с текущих счетов на срочные вклады в сентябре ускорился на фоне роста ставок по вкладам после нескольких повышений ключевой ставки Центробанком.
При этом основной приток средств пришёлся на короткие вклады сроком до шести месяцев.