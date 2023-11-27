12:11 (мск), источник: АиФ Омск
Двое омичей удостоились почётных званий и госнаград
Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
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Двое омичей получили госнаграды и почётные звания по указу президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства региона.
Госнаграды были выданы жителям СФО, которые добились профессиональных и общественных успехов. Их полный список предоставлен на сайте полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева —в него попало двое жителей Омской области.
За вклад в развитие физической культуры и спорта был награждён президент СибГУФКа Владимир Михалёв, а за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства — актёр драмтеатра Николай Михалевский.