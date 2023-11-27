13:02 (мск), источник: CityTraffic.ru
Декабрь в Самарской области начнется с плюсовой температуры
Перед началом зимы в последние дни ноября ожидается похолодание.
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Как сообщает Приволжское УГМС, на неделе, начавшейся 27 ноября 2023 года, в Самарской области погода поменяется как минимум дважды.
В понедельник, 27 ноября, ожидается дождь и плюс 4 градуса, во вторник, 28 ноября, снег и мокрый снег при температуре до плюс 2 градусов.
В среду, 29 ноября, существенных осадков не ожидается, ночью похолодает до минус 10 градусов, днем — до минус 7 градусов.
В четверг, 30 ноября, опять без осадков, ночью до минус 14 градусов, днем — до минус 7 градусов.
В первый день декабря, в пятницу, ночью пойдет снег, воздух остынет до минус 6 градусов. Днем снег продолжится, потеплеет до плюс 1 градуса.
В субботу, 2 декабря, небольшой, местами умеренный снег, ночью до минус 8 градусов, днем — до минус 5 градусов.