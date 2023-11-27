15:44 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Что ожидается в Казахстане 28 ноября
Sputnik Казахстан предлагает обзор основных событий и мероприятий на 28 ноября 2023 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мероприятия, запланированные на 28 ноября.
ACТАНА
10.00 — Выставка «Фокус внимания» (Галерея Has Sanat, ул. Д. Кунаева 14l, ЖК «Нурсая-1»).
10.00 — Выставка «IZDER IV: ПЕРІШТЕ ІЗІ» (Национальный музей РК, проспект Тауелсиздик, 54).
10.00 — Выставка K-Maestro (Музей энергии будущего, пр. Мәңгілік Ел).
19.00 — Концерт «Элегическое настроение» («Астана Опера», улица Динмухамеда Кунаева, 1).
19.00 — Спектакль «Чарли Чаплин» (Nomad City Hall, проспект Мангилик Ел, B2/3).
20.00 — Stand up: Открытый Микрофон (Garage Music Bar, улица Александра Кравцова, 6).
20.00 — Концерт группы «Каста» (Wyndham Garden Astana, улица Хусейн бен Талал, 25).
АЛМАТЫ
09.00 — Выставка «Искусственный интеллект — художник или машина?» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Опасные связи» (Telli Gallery, пр. Достык, 250).
10.00 — Выставка «Бусы. Прикосновение» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «История тебя и меня» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Вселенная Амандоса Аканаева» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Краски Актобе» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Фигуративное искусство» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Нумизматическое наследие Казахстана и бумажные деньги» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
11.00 — Выставка «Рахта» (Aspan Gallery, проспект Аль-Фараби, 140А/3).
12.00 — Выставка Biz bar edik (Egin Art space, улица Нурмакова, 79).
11.00 — Выставка «Banksy. Гений или вандал» (Мультимедийный музей Lumiere-Hall, пр. Аль-Фараби, 13 к2в).
11.00 — Спектакль «Пламенное сердце» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
12.00 — Выставка «Единство в противоположности» (Галерея «Улар», улица Панфилова 92).
18.30 — Спектакль «Оян, қалыңдық» (Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова, пр. Абылай хана 38).
18.30 — Спектакль «Ромео мен Джульетта» (Театр драмы им. М. О. Ауэзова, пр. Абая 103).
19.00 — Концерт Ne Prosto Orchestra & Toygar Işıklı (Дворец Республики, пр. Достык 56).
19.00 — Спектакль «Трамвай “Желание” (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
19.00 — Спектакль «Что хочет женщина…» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
19.00 — Спектакль «Песок в постели» (Театр Interius, ул. Ришата и Муслима Абдуллиных, 38).
19.00 — Концерт камерного оркестра Tango dell’amore (Гастрольная сцена филармонии им. Жамбыла, ул. Калдаякова, 35).
19.30 — Лекция «Тайный язык садов» (Art Lane, улица Гоголя, 15).
19.30 — Интеллектуально-развлекательная битва «Квиз, плиз!» (Guinness pub, пр. Достык, 71).
19.30 — Вечер сатиры и юмора «Язык Эзопа» Ермека Турсунова (Almaty Theatre, пр. Аль-Фараби, 30).
19.30 — Вечерний кинопоказ под открытым небом (БЦ Zhibek Zholy, блок 1-й, пр. Жибек Жолы, 135, вход со стороны ул. Масанчи).
20.00 — Разговорно-развлекательное шоу «Поговорим откровенно» (Стендап-клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
20.00 — Стендап-шоу «Комедийная терапия» (Barbolsyn, ул. Казыбек би, 64).
20.00 — Концерт 50 Cent (Almaty Arena, микрорайон Нуркент, 7).
20.00 — Jazz Classics & More — Трио Дмитрия Рябова (Джаз-клуб EverJazz, ул. Зенкова, 24).