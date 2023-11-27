13:05 (мск), источник: АиФ Казань
Жителям Казани во вторник будет доступен бесплатный автобус
Акция будет действовать с 7.00 до 19.00.
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Жителям Казани во вторник будет доступен бесплатный автобус, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
28 ноября в столице Татарстана автобус № 704 будет развозить пассажиров бесплатно. Общественный транспорт следует по 30-му городскому маршруту. Акция будет действовать с 7.00 до 19.00. Организатором стал благотворительный фонд «Закят».На лобовом стекле автобуса разместят надпись «Благотворительный маршрут от БФ “Закят”. Салон транспорта украсят разноцветными воздушными шарами и баннерами про благотворительность».
Ранее Татарстан получил казначейский кредит на 20 лет на приобретение автобусов.