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13:05 (мск), источник: АиФ Казань

Жителям Казани во вторник будет доступен бесплатный автобус

Акция будет действовать с 7.00 до 19.00.

Источник: Аргументы и факты

Жителям Казани во вторник будет доступен бесплатный автобус, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

28 ноября в столице Татарстана автобус № 704 будет развозить пассажиров бесплатно. Общественный транспорт следует по 30-му городскому маршруту. Акция будет действовать с 7.00 до 19.00. Организатором стал благотворительный фонд «Закят».На лобовом стекле автобуса разместят надпись «Благотворительный маршрут от БФ “Закят”. Салон транспорта украсят разноцветными воздушными шарами и баннерами про благотворительность».

Ранее Татарстан получил казначейский кредит на 20 лет на приобретение автобусов.

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