14:04 (мск), источник: АиФ Омск
Омич выиграл 5 млн рублей в лотерее и не обратился за выигрышем
Житель Омской области угадал все числа комбинации, что и привело к победе.
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Неизвестный житель Омской области выиграл в лотерее от «Столото» 5 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.
Призовой для омича тираж был разыгран вчера, 26 ноября. На билет победитель потратил 5 млн рублей. Чтобы выиграть суперприз, участник лотереи должен был угадать все числа комбинации, что и удалось сделать омичу.
К слову, крупнейший суперприз в такой же лотерее от «Столото» достался также жителю Омской области. В январе 2021 года был разыгран 51 млн рублей, который выиграл омич.