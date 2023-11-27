Главное
Главные новости 27 ноября
12:48 (мск), источник: РИА Крым

Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Проблемы с мобильной связью и интернетом возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского мининформа.

«Основные проблемы фиксируются в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах», — сказано в сообщении.

Для восстановления связи мобильные операторы разворачивают генераторы на всех ключевых базовых станциях. Операторы интернет-провайдеров восстанавливают магистрали. При отсутствии интернета абонентом рекомендуют звонить в техподдержку и информировать операторов.

Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае.

Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. Почти 500 тысяч человек в Крыму остались без света.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленскому пригрозили военным переворотом после скандала с Залужным
В Крыму заявили о небывалом масштабе разрушений после удара стихии
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
связь