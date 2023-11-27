Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму

«Основные проблемы фиксируются в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах», — сказано в сообщении.
Для восстановления связи мобильные операторы разворачивают генераторы на всех ключевых базовых станциях. Операторы интернет-провайдеров восстанавливают магистрали. При отсутствии интернета абонентом рекомендуют звонить в техподдержку и информировать операторов.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае.
Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. Почти 500 тысяч человек в Крыму остались без света.