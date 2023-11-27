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13:24 (мск), источник: Клопс.ru

«Приходятся чапать по слякоти»: калининградцы — об уборке улиц после снегопада

Спецтехнику заметили лишь на крупных магистралях.

5
фотографий
5
фотографий

Калининградцы жалуются на уборку улиц после снегопада. Расчищены лишь основные магистрали, второстепенные дороги и тротуары под коркой льда — так описывают читатели «Клопс» ситуацию в городе на утро понедельника, 27 ноября.

Спецтехника заметили на крупных дорогах. Снег смели с проезжей части к обочинам.

Возле Центрального рынка жижа скопилась у пешеходного перехода. Люди вынуждены перепрыгивать через большую лужу или идти по грязи, чтобы перейти Черняховского.

«Нам приходятся чапать по слякоти. С дороги смели, а о пешеходах не подумали», — возмущается Алексей.

На Калужской под снегом не видно разметку, на дороге и тротуарах накат. «Здесь два детских сада, разве нет приоритета обеспечить безопасность?» — негодует Александр.

С моста на Озерова снег отодвинули к обочине, оттуда вода стекает на тротуар. Люди шлёпают по лужам.

Из-за сугробов значительно уже стали тротуары. По словам пешеходов, тротуары не чистят даже в центре города. Не появлялись дворники и во дворах.

«На Гаражной не видно ни дворников, ни бобкэтов, которые крутились там ещё на прошлой неделе и убирали листву. На Рокоссовского трактор проехал, но толку от него мало, как видим», — делится впечатлением калининградец Георгий.

Жалуются и пассажиры электричек. «Мало того, что лестницы в “Ласточке” — настоящий каток, так ещё и на остановке снег», — рассказала София, которая добиралась на работу со станции «Чкаловск-Западный».

Калининградских водителей предупредили о дымке и гололёде на дорогах в течение дня.

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