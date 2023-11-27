14:41 (мск), источник: РИА Новости
В Петербурге умер ветеран войны, расписавшийся на Рейхстаге
Ветеран ВОВ Федор Левской, расписавшийся на Рейхстаге, умер на сотом году жизни.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Федор Левской, расписавшийся на стене Рейхстага, скончался в Санкт-Петербурге на 100-м году жизни, сообщила администрация Тихвинского района Ленинградской области.
«Совет депутатов Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, администрация Тихвинского района с глубоким прискорбием сообщают, что 23 ноября 2023 года на 100-м году жизни скончался наш земляк — ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Почетного знака “За заслуги перед Тихвинским районом” Федор Васильевич Левской», — говорится в сообщении.
Федор Левской родился 4 ноября 1924 года в поселке Шугозеро. Он ушел на фронт в 17 лет, вступив добровольцем в формировавшийся в Тихвине 125-й истребительный батальон НКВД. «В его рядах он сдерживал натиск фашистских полчищ, рвавшихся к нашему городу и стремившихся задушить блокадный Ленинград. Затем Федор Васильевич участвовал в обороне и освобождении от блокады Ленинграда. Потом были Украина, Белоруссия, Польша, Германия. Русский солдат Федор Левской оставил свою подпись на стене поверженного Рейхстага», — отмечается в сообщении. Заслуги Федора Левского отмечены многочисленными наградами, среди которых медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды.
Администрация района выражает соболезнования родным и близким ветерана. «Ушел из жизни поистине человек-легенда. Таким Федор Васильевич и останется в нашей памяти: мужественным, самоотверженным, талантливым, энергичным, жизнелюбивым и скромным человеком — настоящим защитником Отечества и примером для всех следующих поколений», — говорится в сообщении. Отмечается, что ветеран проживал в Санкт-Петербурге, но обязательно приезжал в Тихвин, чтобы в День памяти и скорби почтить память героев, павших в боях за Тихвин в 1941 году, а также отметить очередную годовщину освобождения Тихвина.