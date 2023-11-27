14:16 (мск), источник: Клопс.ru
Завораживающие танцы в воде: в Калининграде прошло шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию (фоторепортаж)
Мероприятие состоялось в ФОКе «Центр спорта».
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В воскресенье, 26 ноября, в ФОКе «Центр спорта» прошло 20-е юбилейное шоу олимпийских чемпионов. На месте побывал фотокорреспондент «Клопс».
Шоу объединяет олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы, а также сборную России, действующих спортсменок и легендарных тренеров.