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14:16 (мск), источник: Клопс.ru

Завораживающие танцы в воде: в Калининграде прошло шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию (фоторепортаж)

Мероприятие состоялось в ФОКе «Центр спорта».

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фотографий
17
фотографий
17
фотографий

В воскресенье, 26 ноября, в ФОКе «Центр спорта» прошло 20-е юбилейное шоу олимпийских чемпионов. На месте побывал фотокорреспондент «Клопс».

Шоу объединяет олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы, а также сборную России, действующих спортсменок и легендарных тренеров.

Во время загрузки произошла ошибка.
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