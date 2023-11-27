15:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Новый автобусный маршрут по Петровской набережной в Воронеже запустят весной
С 1 декабря маршрут будет внесен в реестр.
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Новый воронежский автобусный маршрут № 30 Адмиралтейская площадь — Петровский сквер в пятницу, 1 декабря, будет внесен в реестр. Его запуск запланирован на весну. После внесения в реестр власти начнут поиск перевозчика. Об этом сообщили в telegram-канале, который посвящен проекту благоустройства Петровской набережной, в понедельник, 27 ноября.
Движение автобусов будет направлено по Петровской набережной, улицам Софьи Перовской, Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова и 20-летия Октября. Как сообщало РИА «Воронеж», маршрут будет кольцевым. На него выпустят два автобуса.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что в Воронеже с пятницы, 1 декабря, изменится автобусный маршрут № 13. Он свяжет микрорайон Нефтебаза с соцобъектами, расположенными в микрорайонах «Озерки» и ВАИ.