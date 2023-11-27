14:29 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже с 28 ноября с парковок начнут эвакуировать машины без госзнаков
А закрытые номера будут открывать.
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Во вторник, 28 ноября, в Воронеже начнут эвакуировать с городских улиц и платных парковок автомобили без государственных номеров. Об этом рассказали в мэрии.
Началу работы с нарушителями правил парковки предшествовала многомесячная подготовительная работа: чиновники и полицейские искали законные обоснования, чтобы отправлять на штрафстоянку машины без номеров, владельцев которых невозможно установить. Большие претензии есть и к тем, кто различными способами пытается скрыть номер — вставляет за рамку карты, вешает медицинские маски… К ним тоже в мэрии нашли подход.
ОСНОВАНИЕ — АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРЫ.
Накануне, 27 ноября, в администрации города прошло межведомственное совещание, на котором окончательно утвердили алгоритм эвакуации автомобилей без номеров или с нечитаемыми (закрытыми) номерами.
Согласно решению региональной антитеррористической комиссии от 31 октября, этой работой со вторника займется мэрия во взаимодействии с полицией. На штрафстоянки начнут эвакуировать автомобили, оставленные в общественных местах, включая платные парковки, без государственных регистрационных знаков, машины с нечитаемыми, имеющими признаки подложности, а также скрытыми различными способами номерами.
Одновременно с этим уполномоченные сотрудники будут освобождать скрытые номера. Если это удастся сделать, то машину оставят на месте. Но в таком случае владельцу автомобиля, припаркованного на платной стоянке и не оплатившему услугу, будет грозить штраф.
КАК БУДУТ ЭВАКУИРОВАТЬ?
Отслеживать ход работ на общественных пространствах будет муниципальное учреждение «Единый оператор городских пассажирских перевозок», на платных парковках — «Городские парковки».
— После выявления специалистами автомобилей без госзнаков, сигнал передается в управление транспорта администрации, а оттуда — на охраняемую стоянку для направления эвакуатора. Далее — в случае, если собственник не определен — будет выполнен стандартный процесс эвакуации авто на охраняемую стоянку. Однако соответствующий акт обнаружения и передачи будет составлен не сотрудником полиции, а специалистом «Единого оператора городских пассажирских перевозок», — пояснили в горадминистрации.
ГДЕ ИСКАТЬ ЭВАКУИРОВАННУЮ МАШИНУ?
Все сведения об эвакуированных машинах будут передаваться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (112). По этому номеру в случае отсутствия машины на месте и надо обращаться водителям. Машину будут искать на стоянке по марке, модели, цвету. При возникновении других дополнительных вопросов собственник сможет обратиться в управление транспорта по телефону: 228−35−22, либо в единый контактный центр «Городских парковок» по телефону: 257−67−00.
Забирать машину с охраняемой стоянки владелец будет в присутствии полицейского, после объяснения причин отсутствия государственного номера и уплаты штрафа, в случае выявленного нарушения.
Эвакуации смогут избежать машины, чей владелец обнаружится до момента перемещения автомобиля на стоянку.