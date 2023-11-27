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15:57 (мск), источник: dostup1.ru

В центре Челябинска до 2 декабря ограничат движение

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

В центре Челябинска почти на неделю ограничат движение транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на мэрию.

В связи с проведением работ на инженерных сетях до 2 декабря ограничено движение транспорта в районе дома 2 по улице Свободы (при движении от улицы Нагорная под путепроводом).

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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