15:57 (мск), источник: dostup1.ru
В центре Челябинска до 2 декабря ограничат движение
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
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В центре Челябинска почти на неделю ограничат движение транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на мэрию.
В связи с проведением работ на инженерных сетях до 2 декабря ограничено движение транспорта в районе дома 2 по улице Свободы (при движении от улицы Нагорная под путепроводом).
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.