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14:33 (мск), источник: KaliningradToday

Легко ли стать миллионером, живя в Калининградской области?

В Калининградской области, чтобы накопить один миллион рублей жителям, в среднем, требуется 11 лет.

Источник: РИА "Новости"

Расчёты делались исходя из средней медианной зарплаты по региону.

13% жителей региона не смогут накопить миллион даже за 15 лет труда, сообщили в Калининграде собкору KaliningradToday в РИА «Новости».

В 2023 году жители Калининградской области, в среднем, получали зарплату от 26 до 54 тысяч рублей в месяц.

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