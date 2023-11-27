14:33 (мск), источник: KaliningradToday
Легко ли стать миллионером, живя в Калининградской области?
В Калининградской области, чтобы накопить один миллион рублей жителям, в среднем, требуется 11 лет.
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Расчёты делались исходя из средней медианной зарплаты по региону.
13% жителей региона не смогут накопить миллион даже за 15 лет труда, сообщили в Калининграде собкору KaliningradToday в РИА «Новости».
В 2023 году жители Калининградской области, в среднем, получали зарплату от 26 до 54 тысяч рублей в месяц.