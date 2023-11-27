14:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Снег с дождем и потепление: синоптики рассказали о влиянии южного циклона на погоду в Волгоградской области
Какая будет погода в конце ноября 2023 в Волгограде, рассказали синоптики.
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Синоптики предупреждают жителей южной части России о надвигающемся фронте. В регионах ожидаются метели и сильный ветер. О том, как циклон с черноморского направления повлияет на погоду в Волгоградской области и будет ли снег в начале декабря, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.
Под конец осени в Волгограде и по области наблюдаются перепады температур. Такие «качели» будут и к началу первого зимнего месяца, поэтому снега ждать не стоит.
— Сейчас на Волгоградскую область оказывает влияние южный черноморский циклон, который перемещается с юго-запада на северо-восток. Находится в стадии заполнения, поэтому движется с небольшой скоростью, — говорят синоптики волгоградского ЦГМС.
Более того, к декабрю ожидается потепление.
— С 27 ноября наблюдалось прохождение холодного фронта, поэтому было небольшое понижение температуры. В ближайшие двое суток осадков не ожидается. К 30 ноября подойдет теплый фронт уже с осадками. Будет понижение температуры до −2 градусов по области, также будут смешанные осадки ночью — дождь, мокрый снег, а днем — просто дождь, — комментируют специалисты Гидрометцентра.
Поэтому вместо пуховиков и шуб нужно достать зонты. В ближайшие дни будет пасмурно слякотно.
Погода в Волгоградской области с 28 по 30 ноября 2023 года.
28 ноября в Волгоградской области ожидается юго-западный ветер с порывами до 8−13 м/с. Осадков не будет. Температура ночью +2…-3º (при прояснениях до −6º), днём −3…+2º.
29 ноября в регионе осадков не будет, порывы юго-восточного ветра достигнут 15−18 м/с. Температура ночью +1…-4º (при прояснениях до −7º), днем −1…+4º (местами до+7º).
30 ноября ночью будет дождь, который днем лишь усилится. Теплый ветер с порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −2…+3º (местами до +6º), днем +4…+9º.