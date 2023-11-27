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14:50 (мск), источник: Нижегородская правда

Каток в Автозаводском парке закрылся из-за потепления

Каток открылся 24 ноября и проработал два дня.

Источник: Нижегородская правда

Каток в Автозаводском парке закрыли 27 ноября из-за потепления. Об этом сообщили в МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода».

«Катушка» снова начнет работать при подходящей погоде.

Напомним, каток площадью более 3,5 тысячи кв. метров открылся 24 ноября и успеть проработать всего два дня.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ледовый каток у кинотеатра «Россия» в Ленинском районе появится в 2023 году.

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