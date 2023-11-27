14:49 (мск), источник: АиФ Воронеж
Дойдет ли до Воронежа шторм с юга России?
26 ноября непогода накрыла Краснодарский край и Крым.
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26 ноября юг России накрыла непогода — мощный шторм обрушился на Краснодарский край и Крым.
Но Воронежской области штормовой ветер не достигнет. Как рассказали в местном Гидрометцентре, на данный момент в регионе действует предупреждение об усиленном ветре и, возможно, выпадут осадки в виде снега, на водохранилище — шторм в два балла. Такая непогода продлится один день.
Однако 30 ноября придет новый циклон, который принесет сильный ветер и осадки. Он также затронет юг страны.