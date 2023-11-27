14:59 (мск), источник: АиФ Уфа
Учитель из Уфы пожаловался Хабирову на то, что его заставили чистить снег
Педагог отметил, что за год он выходил на субботники уже семь раз.
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Сотрудник одной из школ Уфы Искандар Г. пожаловался главе Башкирии Радию Хабирова, что его и всех педагогов столицы в субботу заставили выйти на уборку снега. При этом, по словам учителя, руководство сослалось на приказ руководителя республики.
«Сколько можно издеваться над работниками образования? В эти выходные у нас в Уфе не было никакого природного катаклизма, а воспитателей и учителей заставили. Семь субботников за год было и еще теперь снег должны чистить. Впереди новогодние праздники. Все должны быть дома с семьей».
При этом он добавил, что заставляли отправлять фотоотчеты.
«Если такое повторится, будем жаловаться в прокуратуру», — резюмировал Искандар Г.