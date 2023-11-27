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Спецоперация на Украине
15:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области открылась новая сельская школа

Губернатор Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 27 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района. Местные жители попросили построить школу в 2018 году, тогда глава региона поручил подобрать участок и разработать проект.

В селе была только одна школа 1965 года постройки, рассчитанная на 145 мест. Этого не хватало на всех школьников Тимофеевки, поэтому уроки проходили в две смены, а многие родители даже возили детей в учреждения Тольятти.

— О школе в Тимофеевке мечтали долгие годы. Мы подготовили всю необходимую документацию, взяли и построили. Я очень рад, что она появилась. Слово дал, что построим новую школу, — слово сдержал. Это для меня очень важно.

отметил Дмитрий Азаров

Здание рассчитано на 450 учеников. Благодаря увеличенному количеству кабинетов и грамотному распределению потока учеников, в нем смогут учиться около 700 школьников села. А старое здание будет использоваться под учреждения дополнительного образования.

Губернатор поздравил учеников, родителей, учителей и всех жителей Тимофеевки с открытием нового образовательного учреждения. В нем создано 28 учебных классов и четыре мастерские. Появились спортивный и тренажерный, читальный и актовый залы, современный музей, в котором отдельная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне и участникам спецоперации.

Во время осмотра школы глава региона отметил, что там созданы современные условия для получения знаний, в том числе в сфере информационных технологий. Для учеников сделали робо-кванториум, оборудовали кабинет информатики. В следующем году появится также центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

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