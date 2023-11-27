15:37 (мск), источник: Комсомольская правда
«Мы должны тебе кое-что рассказать»: ростовчане откровенно поделились правдой жизни с мачехами
Ростовчане поделились личными историями о том, как их воспитывали новые жены их пап.
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В ноябре в России традиционно отмечают День матери. Праздник женщин, подаривших нам мир, себя и даже чуточку больше. Но, порой, бывает, что настоящей матерью становится не та, что выносила и родила, а та, что воспитала и была рядом в трудные минуты.
Ростовчане поделились личными историями о том, как некогда чужие женщины стали для них дорогими людьми.
НЕПРОСТОЙ ГОД.
— 24 года назад во время родов скончалась моя мама, — говорит Марина из Ростова. — По словам родных, она знала о возможных рисках, но все-равно приняла решение доносить беременность. Более того, даже предупредила врачей: в экстренной ситуации спасать будущего ребенка.
Бабушка рассказывала, что первый год выдался самым тяжелым. С одной стороны, нужно было ухаживать за мной, а с другой — скорбь и боль не утихали. К счастью, когда мне исполнилось два года, в жизни папы появилась Оксана. Отца повысили, а она взяла на себя все домашние хлопоты, в том числе опеку надо мной. Первое время ей было непросто, ведь ребенком я была, мягко скажу, трудным: капризничала, устраивала истерики, а иной раз просто не подпускала к себе.
Но любовь и забота сделали свое дело.
— К трем годам я окончательно приняла Оксану. Она частенько вспоминает, как расплакалась, услышав заветное: «Мамочка, я тебя люблю!». Папа долго боялся раскрыть всю правду. Сначала было слишком рано, потом очень страшно, в итоге дотянули до второго класса.
Помню, сели втроем за большой письменный стол. По одну сторону стояли гладиолусы, по другую — хрустальный графин с компотом. Дрожащими руками отец налил мне напиток, сел напротив и произнес: «Доченька, мы должны тебе кое-что рассказать».
Видимо, сил у хватило лишь на эту фразу, потому что потом он словно окаменел. Тогда Оксана посадила меня на колени, и гладя по голове, объяснила, что восемь лет назад из-за болезни моя биологическая мама улетела на небеса. Мол, оттуда она за всем наблюдает, очень любит и хочет, чтобы я была самой счастливой.
Ребенком я поняла лишь то, что у меня две мамы: одна живет с нами, а другая — на облаке. Уже сейчас, будучи взрослым человеком, я очень благодарна Оксане. Она не только стала моим ангелом-хранителем, но и бережно помогала сохранять воспоминания о родной маме. Это очень дорого стоит.
ЧУВСТВОВАЛАСЬ ЛЮБОВЬ.
Еще одной историей поделился ростовчанин Георгий, которого с пяти лет воспитывала новая папина жена.
— О маме Тане я всегда говорю с большой теплотой, язык не поворачивается назвать ее мачехой. Мои родители довольно рано развелись. Первое время, как и многие дети, я жил с мамой. Но когда она устроилась на работу в другом городе, то переехал к отцу.
К этому моменту папа уже начал жить с Татьяной. Принять чужую женщину было довольно сложно. Я не слушался, специально портил игрушки и, вообще, всячески выражал детское недовольство.
Но в первом классе лед стал постепенно таять. Вместе мы собирались в школу, учили буквы и цифры. Таня ночами принималась мастерить подделки для очередного задания по ИЗО пока я спал. А еще — утренние блинчики, игры в прятки и прогулки в парках.
Мы до сих пор в отличных отношениях.
— Я уже на втором курсе университета, но все никак не могу привыкнуть к тому, что еда сама собой не появляется в холодильнике. Голодными ночами вспоминаю блинчики и куриные биточки мамы Тани. Недавно звоню ей вечером, жалуюсь: мол, вот желудок плачет, так плохо. А спустя два часа приходит сообщение: «Гошенька, выходи к коменданту, я тебе там пакет передала». Спускаюсь, а возле стола — три огромных пакета с едой и сверху записка: «Сыночек, не голодай». Вот это понимаю: сила материнской любви!
РАБОЧАЯ СХЕМА.
А вот ростовчанке Екатерине наладить контакт с мачехой помог шопинг.
— Когда мне исполнилось 15 лет, папа женился на бывшей однокласснице. По их рассказам это была любовь с первой парты. Я же, как типичный пубертатный ум, восприняла союз, скорее как угрозу: а вдруг она встанет между мной и отцом? А что, если не даст нам общаться или хуже того, окажется стервой, каких свет не видывал?
Кроме того, был страх, что сейчас у них, наверняка, появиться новый ребенок и обо мне забудут. Родная мама пыталась меня успокоить: дескать, не переживай. Яна хороший человек, я ее давно знаю. Но мне все эти доводы уверенности особо не приносили.
Помню, решил он нас перед свадьбой познакомить. Причем сам в этом участие принимать не захотел. Скинул мне денег на карту, вызвал такси до ТЦ и добавил сообщение: «Это фото Яны, чтобы узнала. Развлекайтесь!». Видимо, такие же манипуляции отец провернул и с мачехой.
Встретившись в торговом центре, мы были шокированы таким ходом. Но, видимо, на то и был расчет. Ведь общее недовольство стало отличным топливом для объединения. В течение целого дня мы бухтели на папу, параллельно скупая все на пути. И после такого объединяющего шопинга я изменила отношение к будущей жене отца.
Поняла, что Яна вполне себе нормальная женщина. После их свадьбы мы стали вместе гулять и отдыхать. А через три года у них родился Степка. Мой младший брат, несмотря на все опасения, только сблизил нас. Сейчас готовим его к детскому саду. Конечно, мама у меня всегда только одна, но Янка стала матерью по духу. Иной раз доверяю ей секретов больше, чем родителям. Надеюсь, дальше все так и будет продолжаться.