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15:42 (мск), источник: Клопс.ru

Власти не станут засыпать песком «народные» горки в Центральном парке

Вместо этого там появились баннеры.

Власти не станут засыпать песком «народные» горки в Центральном парке. Вместо этого там появились баннеры, сообщает пресс-служба дирекции ландшафтных парков Калининграда.

«Сегодня установили предупреждающие баннеры. Засыпать песком ничего не будем, но и предупреждать не перестанем», — говорится в сообщении.

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