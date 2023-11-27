15:53 (мск), источник: АиФ Волгоград
На Волге под Волгоградом есть вероятность инцидентов с судами всех типов
Уровень Волги в Волгоградской области может опуститься даже ниже опасных значений.
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В ближайшую неделю уровень Волги в Волгоградской и Астраханской областях ожидается в пределах опасных и ниже неблагоприятных отметок. В прогнозах ученых ВНИИ ГО ЧС сообщается, что велика вероятность возникновения инцидентов с судами всех типов. Прогноз опубликован на сайте института.
Ранее Росводресурсы для стабилизации ситуации до 10 декабря продлили режим работы Волжской ГЭС со среднесуточными сбросными расходами 4500−4700 кубометров в секунду, объяснив это интересами навигации. По данным раздела «Гидрология» на сайте Волжской ГЭС, уровень воды в верхнем бьефе Волгоградского водохранилища по состоянию на утро 26 ноября составил 13,98 метра при отметке мертвого объема 12 метров.
За последние два дня уровень воды поднялся на 24 сантиметра, а приток воды упал с 5863 кубометров воды в секунду до 4755 кубов. Сбросные расходы за сутки колебались от 4620 до 4570 кубометров воды в секунду. Через плотину Саратовской ГЭС, находящейся выше по течению, сбросы сократились с 5843 кубов в секунду до 4735 кубических метров воды в секунду.