16:03 (мск), источник: АиФ Уфа
На реке Нугуш в Башкирии заметили необычное для ноября явление
Это произошло из-за скачков температуры воздуха.
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В Башкирии на реке Нугуш образовались торосы — скопление льда. Это по словам, сотрудников национального парка «Башкирия», необычное для ноября явление.
Произошло оно из-за скачков температуры воздуха.
«Явление красивое и неопасное для окружающей среды и людей», — заверили в нацпарке.