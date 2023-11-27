Главное
Спецоперация на Украине
16:03 (мск), источник: АиФ Уфа

На реке Нугуш в Башкирии заметили необычное для ноября явление

Это произошло из-за скачков температуры воздуха.

Источник: Национальный парк "Башкирия"

В Башкирии на реке Нугуш образовались торосы — скопление льда. Это по словам, сотрудников национального парка «Башкирия», необычное для ноября явление.

Произошло оно из-за скачков температуры воздуха.

«Явление красивое и неопасное для окружающей среды и людей», — заверили в нацпарке.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экология