16:41 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Снег, ветер, метели: синоптики предупредили про ухудшение погоды в Беларуси из-за циклона
Синоптики сказали про ухудшение погоды в Беларуси из-за циклона 28 и 29 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Синоптики предупредили про ухудшение погоды в Беларуси из-за южного циклона, который ожидается 28 ноября, в среду. Подробности рассказали в пресс-службе Белгидромет.
По информации синоптиков, 28 ноября, во вторник, ночью прогнозируется снег. В дневное время снег ожидается только по юго-западной части Беларуси. Вместе с тем, в среду, 29 ноября, погодные условия значительно ухудшатся. Все дело в том, что очередной циклон, которые проделает путь через страны Балканского полуострова, а затем через Украину и на юго-восточные районы Беларуси, принесет в страну довольно сложные погодные условия. Ожидаются мокрый снег с дождем, который вызовет гололед.
Кроме того, синоптики предупредили, что местами по стране будут сильные осадки, добавив, что ветер также будет сильным и вызовет метели. Температура ночью составит от −4 по южной части и до −12 по северной. Днем прогнозируется от −6 до +1 градуса.
Ранее Белгидромет сказал, что черноморский циклон «Фил» повлияет на ухудшение погоды в Беларуси.